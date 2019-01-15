Седан Genesis G70 стал «Авто года в США»

Сегодня, 18:00

В преддверии старта автосалона в Детройте был проведен конкурс «Авто года в США», где было три номинации: авто, пика и внедорожник. В этом году обладателем награды стал седан Genesis G70.

Выбором лучших машин занимались автоэксперты и 54 автожурналиста из США и Канады. При оценке машин учитывали дизайн, техническое оснащение, количество продаж, надежность, стоимость, управляемость и ряд других характеристик.

В результате звание «Авто года в США» получил седан Genesis G70, который отличается высокотехнологичным оснащением и отличной управляемостью. Премиальное авто опередило по показателям Volvo S60/V60, и Honda Insight. Кроме того, жюри отметили, что седан способен составить конкуренцию BMW 3-Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class.

В номинации «пикап» звание «Авто года в США» получил Chevrolet Silverado 1500, опередив по показателям GMC Sierra 1500 и Ram 1500. Среди внедорожников специалисты выделили компакт-кросс Hyundai Kona. Второе и третье место присудили Acura RDX и Jaguar I-Pace.