Анонсирован первый электрокар от Cadillac

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Американцы работают над трехрядным электрическим кроссовером Cadillac, который выступит в роли конкурента Tesla Model X.

Накануне разработчики показали в сети визуализации, дающие представление о концепции первого электрокара Cadillac. Машина будет построена на шасси BEV нового поколения. Ожидается, серийную версию авто выпустят в 2021 году. На базе новинки позже построят еще девять электрокаров концерна GM.

Ходят слухи, что электрокар Cadillac получит автономное управление 4 уровня. То есть, в некоторых ситуациях автомобиль сможет без участия водителя выполнять разнообразные задачи в вождении.

Напомним, недавно в General Motors заявили, что концерн к 2026 году собирается добиться продаж в миллион электрокаров в год. Как будет электрифицироваться марка Cadillac, станет известно на мотор-шоу в Детройте.