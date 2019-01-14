Обновлённое купе Lexus RC F дебютировало в версии Track Edition

Сегодня, 21:00

Японцы обновили купе Lexus RC F, и представили для него «подогретый» вариант Track Edition. Машина потеряла в весе, но прибавила мощности.

Lexus RC F Track Edition оснащается мотором 5.0 V8 тягой 482 л.с.(+5 л.с.)/535 Нм. Агрегат работает в паре с улучшенной 8-АКПП Sport Direct Shift. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.

Вес Lexus RC F Track Edition уменьшился на 70-80 кг за счет карбоновых передних бампера и сплиттера, капота, крыши и заднего крыла. Также машина оснащена карбон-керамическими тормозами Brembo, колесными дисками BBS на 19 дюймов, титановой выпускной системой.

Lexus RC F Track Edition получил красный кожаный салон с карбоновыми декоративными элементами. Цветовую палитру кузова пополнили варианты Ultra White и Nebula Matte Grey.

Lexus RC F Track Edition станет на конвейер будущей весной. О стоимости новинки пока ничего не говорится. Также нет информации о появлении машины в России. Дореформенная версия модели предлагается в РФ по цене от 6 484 000 рублей.