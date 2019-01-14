Названы самые популярные автомобили в США

Сегодня, 22:00

США остаются одним из крупнейших авторынков в мире, и уступают только Китаю. За минувший год американцы приобрели 17,4 млн машин.

Лидерство в США по итогам минувшего года сохранили пикапы. Больше всего таких автомобилей продал Ford. Его результат за 2018 год составил 909 330 машин F-Series.

Второе место среди американских бестселлеров занял Chevrolet Silverado. Эта модель за прошлый год разошлась по США тиражом в 585 582 единицы. Третье место занимает Dodge RAM. Прошлогодние продажи этого пикапа составили 536 980 единиц.

Четвертую строчку рейтинга заняла Toyota Camry. Ее приобрели 343 439 американцев. Также в пятерке оказался Honda Civic с результатом в 325 760 экземпляров. Кроме того, в США в прошлом году хорошо продавались Hyundai Elantra, Ford Fiesta, Tesla Model 3, Toyota RAV4, Nissan Rogue и Honda CR-V.