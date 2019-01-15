В России флагманское купе Lexus LC получило спецверсию Yellow Edition

Сегодня, 07:00

На авторынке России появилось купе Lexus LC Yellow Edition. Машина получила как внешние, так и технические изменения.

Движущей силой Lexus LC Yellow Edition выступает агрегат 5.0 V8, производительность которого составляет 477 л.с. Агрегат сочетается с 10-АКПП.

Для покраски кузова Lexus LC Yellow Edition используется ярко-желтая эмаль. Ярким сделан и салон машины, на дверных панелях авто нашлось место вставкам из алькантары в цвет кузова. Также купе получило белые кожаные кресла, центральную консоль, руль и подлокотник. Все они получили желтую прострочку. Также автомобиль получил накладки на пороги с названием спецверсии.

Lexus LC Yellow Edition получил подголовники с электрической регулировкой, проекционный дисплей, а передние кресла модели получили возможность настройки в 10 направлениях. Минимальная стоимость купе в спецверсии составляет в России 8 285 000 рублей.