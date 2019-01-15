Chery назвала ценники на молодежный кроссовер Jetour X90

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Китайский автогигант Chery выводит на внутренний рынок кроссовер Jetour X90. Накануне стала известна стоимость автомобиля.

В китайских дилерских центрах уже появился кроссовер Jetour X90, предлагаемый покупателям в десяти комплектациях. Автомобиль получил габариты 4840х1925х1745 мм, и колесную базу размером 2850 мм. Моторная гамма модели представлена турбированными агрегатами 1.5 и 1.6 соответственно отдачей 147 и 190 л.с.

Для первого агрегата предусмотрены 6-МКПП и 8-АКПП. Второй мотор сочетается с преселективной 7-РКПП. Для стандартного Jetour X90 предусмотрены системы стабилизации, помощи при спуске и подъеме, ABS, электронный стояночный тормоз, цифровой кокпит, кондиционер, колесные диски размерностью 17 дюймов. Автомобиль предлагается за 792 000 рублей.

В «топовом» исполнении кроссовер Jetour X90 наделен трехрядной кабиной. Автомобиль получил LED-осветители, продвинутую систему мультимедиа с тачскрином на 9 дюймов, шесть эйрбэгов, двухзонную климатическую установку, панорамную крышу. Стоимость машины составляет 1 387 000 рублей. По некоторым данным, паркетник может в 2019 году приехать в Россию.