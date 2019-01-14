«Купил и не рад»: О стоимости владения старым Volkswagen Passat рассказал блогер

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Владелец машины рассказал о тяготах ее содержания, и назвал сумму, потраченную на авто за год.

Отечественный блогер рассказал о стоимости владения старым Volkswagen Passat B6, выпущенном в 2006 году. По словам автомобилиста, он уже не рад, что купил данную машину, так как она слишком затратная.

Блогер уточнил, что речь идет о машине с пробегом в 300 000 км. Автомобилист рассказал, что на страховку авто потратил 9 000 рублей. Незадолго после покупки машины, в ней вышел из строя тройник системы охлаждения, из-за чего произошла утечка антифриза. Ремонт обошелся в 1 300 рублей. Для диагностики неполадок машины автомобилист обзавелся подержанным сканнером за 1 000 рублей. Последний пригодился сразу же после покупки, ведь с его помощью водитель установил, что в машине стерлись зубья промежуточной шестерни, из-за чего имела место неисправность клапана ЕГР.

В «убитом» Volkswagen Passat быстро разряжался аккумулятор. Выяснилось, что проблема была вызвана многочисленными повреждениями жгута проводов в одной из дверей машины. На ремонт было потрачено 1 000 рублей.

Пришлось ремонтировать дверные карты машины, так как у них были отломаны все клипсы. На устранение этой проблемы тоже ушло 1 000 рублей. Двигатель машины начал «траить», а потому блогер приобрел новые свечи и катушку за 3 000 рублей.

Далее блогер столкнулся с утечкой трансмиссионного масла. Также были проблемными тройники и сланцы системы охлаждения. Ремонт обошелся в 3 700 рублей. Летняя резина Bridgestone обошлась автомобилисту в 16 000 рублей. Литые колесные диски машины получили порошковую покраску за 6 000 рублей.

На правой двери автомобиля имелось крупное ржавое пятно. Также имелась ржавчина на крыше машины. Перекраска обошлась блогеру в 5 000 рублей.

Самой дорогостоящей поломкой оказалась «пропажа» четвертой передачи автоматической трансмиссии «Пассата». Ремонт «коробки» обошелся автомобилисту в 25 000 рублей.

На замену масел и фильтров у блогера ушло 9 000 рублей. Замена салонного фильтра обошлась в 600 рублей. Новые колодки стоили автомобилисту 3 000 рублей. Передние стойки стабилизатора были заменены за 1 000 рублей. Наружный правый шрус заменен за 3 000 рублей.

Автомобилист подсчитал, что всего за год вложил в свой Volkswagen Passat B6 чуть более 90 000 рублей. Примечательно, что все ремонтные работы блогер делал самостоятельно.