Только для России: Составлен ТОП-5 лучших внедорожников в соотношении цена-качество

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Подобрать внедорожник, который имел бы лучшее соотношение цены и качества, не так уж просто. В данной подборке представлены достойные авто сегмента SUV, которые можно купить в России.

Открывает ТОП-5 Toyota Fortuner, которая порадует отличной проходимостью, вместительным багажником и японской надёжностью. В отличие от Land Cruiser 200 этот автомобиль обойдётся дешевле – от 1 999 000 рублей, что не так уж много для рамного семиместного внедорожника. Наибольшей популярностью пользуется Fortuner с 2,8-литровым «турбодизелем», хотя есть и бензиновый вариант.

Mitsubishi Pajero Sport уже в «базе» способен поразить богатством опций. Автомобиль подойдёт тем, кто ищет динамичный внедорожник, ведь под капотом скрывается 2,4-литровый дизельный турбомотор мощностью 249 лошадиных сил.

Далее следует Ford Explorer, обновлённая версия которого не так давно добралась до РФ. Данная модель лидирует по стоимости владения среди полноприводных SUV с семью местами в салоне, подчёркивают дилеры, ссылаясь на результаты исследования агентства «АВТОСТАТ».

Тем, кто ищет более бюджетный вариант, стоит присмотреться к DW Hower H5 – локализированная версия рамного внедорожника Great Wall Hover H5. Машина оснащается 2,0-литровой «турбочетвёркой» от Mitsubishi с отдачей 150 л. с.

Желающим приобрести бюджетный и надёжный внедорожник с пробегом можно посоветовать SsangYong Kyron, который выпускался в России по 2015 год. Автомобиль приводится в движение 2,0-литровым 150-сильным дизельным мотором. Его преимуществами являются комфорт, хорошая обзорность и высокое качество сборки.