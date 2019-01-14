«Убийца LADA XRAY»: Впечатлениями от «китайца» Chery Tiggo 5 поделился обзорщик

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Китайский кроссовер во многом превосходит российский паркетник.

Эксперт с канала Avvtatestor решил протестировать китайский кроссовер Chery Tiggo 5. Впечатлениями от данного автомобиля поделился блогер.

Во внешнем облике Chery Tiggo 5 блогер отметил приятную на вид переднюю часть автомобиля – кроссовер оснастили хромированной радиаторной решеткой, внушительными фарами с галогеновыми лампами и противотуманными осветителями. Сбоку китайский кроссовер немного напоминает Toyota RAV4, а с задней части похож на BMW X5 и KIA Sorento Prime. Объем багажного отсека Chery Tiggo 5 составляет 370 литров, но сам багажник обшит дешевым пластиком, по качеству лучшим, чем у LADA XRay. Капот «китайца» обладает гидроупорами, что уже является преимуществом.

Подкапотное пространство Chery Tiggo 5 занимает бензиновый мотор объемом 2,0 литра с производительностью 135 лошадиных сил. Он приводится в действие МКПП или вариатором с системой переднего привода.

В салоне Chery Tiggo 5 достаточно места и хорошая обзорность ветрового стекла. Сиденья довольно твердые и не имеют никакой боковой поддержки. Но из плюсов блогер отметил мультимедийный центр с тачскрином, интерфейс Bluetooth, полифункциональный руль, хорошая панель управления, электростеклоподъемники и кондиционер. По словам обзорщика, в салоне Chery Tiggo 5 приятнее себя ощущать, чем в салоне LADA XRay. При езде в Chery Tiggo 5 ощущается уверенный ход и хорошее сцепление с дорогой, но из-за переднего привода и недостаточной мощности на «китайце» можно застрять на бездорожье.

Chery Tiggo 5 является довольно неплохим кроссовером, несмотря на указанные недостатки. «Убийца LADA XRay» - подвел итоги блогер.