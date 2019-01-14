Эксперты рассказали, на чем опасно экономить в авто зимой

Сегодня, 05:00

Стоимость топлива, а также обслуживание автомобиля продолжает расти, а зимой машины потребляют больше и ломаются чаще. Поскольку водители часто ищут, на чём сэкономить, специалист рассказал, что может стать опасным.

Несмотря на то, что многие знают, что дешевые вещи в результате окажутся дороже более качественных, водители продолжают экономить. Автомобиль сам по себе опасен, а в этом случае становится ещё опаснее.

Специалист отметил, что ни в коем случае нельзя экономить на освещении и чистоте зимой, чтобы обеспечить хороший обзор, который спасет жизнь. Если лампочки и осветительные приборы нужны качественные, то можно сэкономить на незамерзайке: специалист отметил, что более дешевый изопропиловый спирт лучше этилового на морозе.

Специалист отметил, что изопропиловый спирт вреден, только если его принять внутрь, а пары на самом деле безвредны. Кроме того, специалист отмечает, что во время испытаний в скандинавских странах используют метиловую незамерзайку.