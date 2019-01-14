Чем может обернуться «прикуривание» от другого авто рассказали эксперты

Сегодня, 06:00

В зимнее время водители часто забывают проверять заряд аккумулятора из-за чего приходится прибегать к «прикуриванию» от другого автомобиля. Автоэксперты рассказали, чем может обернуться это действие.

В первую очередь «прикуривание» вредно рабочему автомобилю. Специалисты отметили, что этот способ безвреден для советских карбюраторных авто, когда водитель без проблем может поддерживать обороты в районе 2-3 тысяч. Поскольку электроники в авто не было, то и вреда тоже.

Теперь почти всё в авто выполняет электроника, даже в моделях с МКПП. Поскольку принцип «прикуривания» водитель такого авто не меняет, напряжение в авто скачет и это может попросту спалить всю электронику. В результате помощь может обернуться боком, а ремонт займет много времени и средств.

Специалисты отметили, что заряд аккумулятора от другого автомобиля безвреден, если выполнять его правильно на старых моделях, где количество электроники минимизировано.