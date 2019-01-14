Космический Китай: новый Geely Emgrand 7 высоко оценил эксперт

Сегодня, 07:00

Автоблогер Artur Show подробно рассказал о новом Geely Emgrand 7. Китайский седан произвел на эксперта очень приятное впечатление.

Экстерьер «китайца» трудно назвать современным и примечательным – достаточно среднестатистический дизайн авто – однако стоило блогеру сесть в салон, как он тут же забыл о внешности машины, и отметил попросту «космический» интерьер. Система запуска «старт/стоп», большой сенсорный экран головного устройства, множество стильных отделочных элементов, а также оригинальная цифровая приборная панель – все это выглядит очень дорого, но ценник на Geely Emgrand 7 составляет лишь 650 000 рублей.

Единственный минус – руль оставляет желать лучшего, он какой-то слишком плоский, за него даже держаться не очень хочется. Но при этом водитель уточнил, что речь идет лишь о его предпочтениях – возможно кому-то другому такая рулевая колонка, наоборот, покажется более удобной: «Единственный минус – руль, в остальном же – нигде ничего не люфтит, не скрипит пластик, вариатор обтянут кожей!».

В итоге блогер всё-таки заставил себя взяться за руль нового Geely Emgrand 7 и проехать несколько километров, после чего он признал, что сделал это не зря. Рулится автомобиль отлично, разгоняется достаточно бодро, как для 1,8-литрового «атмосферника», и в целом оставляет после себя положительные эмоции: «На нем хочется ехать дальше, не устаешь от вождения, как на других китайцах!».