Эксперты рассказали о попытках «АвтоВАЗ» обновить модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107

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Поскольку сфера автомобилей продолжала развиваться и спрос на модели часто падал из-за устаревания, то производители предлагали различные обновления. Автоэксперты рассказали о попытках «АвтоВАЗа» освежить модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

Когда ВАЗ-2105 только появился, производитель гордился современным и комфортным авто. В результате «АвтоВАЗ» в течение 30 лет выпускал модель с различными модификациями. Одним из успешных проектов стала версия со стильной решеткой радиатора, которую получил ВАЗ-2107, что позволило модели стать самой модной в своё время.

В результате и ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 предлагали на экспорт, однако чаще они получали название LADA Nova или Signet GL. Чтобы увеличить спрос на мировом рынке было предложено множество странных решений.

Таких, как переработанный перед в стиле Volvo 5-й серии, который не сочетался с остальными угловатыми формами. Также специалисты отметили пластиковую накладку на фальш-радиаторную решетку, однако европейцы не оценили обновление.