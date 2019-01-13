Cadillac рассекретил характеристики рестайлингового кроссовера Cadillac XT6

Сегодня, 16:25

В рамках автосалона в Детройте состоится презентация обновленной версии кроссовера Cadillac XT6. Представители марки рассекретили характеристики модели до дебюта, однако стоимость объявят позднее.

Ранее в сети опубликовали официальный тизер рестайлингового Cadillac XT6, а теперь марка раскрыла характеристики модели. Уже весной производитель сделает кроссовер доступным для предзаказа.

В движение Cadillac XT6 приводит 3,6-литровый двигатель производительностью в 310 «лошадей» с коробкой-автомат на девять скоростей. При этом кроссовер не получит частичный автопилот Super Cruise, который клиенты могут ожидать не раньше 2020 года.

В списке оснащения обновленного Cadillac XT6 появилось ночное видение, камера заднего вида, контроль полосы, парктроники, светодиодные фонари, а также колеса на 20 или 21 дюйм. В продажу также поступит версия Sport с другой системой выхлопа, молдингами на дверях и черной решеткой радиатора.