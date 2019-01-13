«Царский Солярис»: Как выбрать хороший Hyundai Solaris на «вторичке» рассказал эксперт

Южнокорейский бестселлер очень часто можно встретить на отечественном рынке подержанного транспорта, а потому специалист поведал, о чем нужно помнить при покупке такого транспорта.
Эксперт рассказал, как выбирать Hyundai Solaris на «вторичке», взяв на рассмотрение машину 2011 года с мотором 1.6 и АКПП. Именно в такой версии «кореец» достаточно часто предлагается в России на рынке подержанных машин.
Хорошую машину приобрести непросто, и эксперт рекомендует будущему покупателю начинать знакомство с интересующим автомобилем, только в том случае, если транспорт продает именно владелец, а не «перекуп». Следует проверить документы на авто, ПТС, номерные агрегаты.
Чтобы купить «Царский Солярис», при внешнем осмотре машины следует обратить внимание на целостность покраски и наличие коррозии. Специалист напомнил, что «болезнью» рассматриваемой версии Hyundai Solaris являются плохие крепления бамперов, а потому нужно посмотреть на их целостность.
Эксперт отметил, что не всегда можно рассчитывать на честно показанный продавцом пробег машины.
Однако специалист напоминает, что на длительную эксплуатацию транспортного средства указывают стертые кнопки и состояние рулевого колеса.
По словам знатока, даже при 100 000 км пробега салон должен быть в хорошем состоянии без заметных потертостей кнопок, селектора КПП и руля.