«Царский Солярис»: Как выбрать хороший Hyundai Solaris на «вторичке» рассказал эксперт

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Южнокорейский бестселлер очень часто можно встретить на отечественном рынке подержанного транспорта, а потому специалист поведал, о чем нужно помнить при покупке такого транспорта.

Эксперт рассказал, как выбирать Hyundai Solaris на «вторичке», взяв на рассмотрение машину 2011 года с мотором 1.6 и АКПП. Именно в такой версии «кореец» достаточно часто предлагается в России на рынке подержанных машин.

Хорошую машину приобрести непросто, и эксперт рекомендует будущему покупателю начинать знакомство с интересующим автомобилем, только в том случае, если транспорт продает именно владелец, а не «перекуп». Следует проверить документы на авто, ПТС, номерные агрегаты.

Чтобы купить «Царский Солярис», при внешнем осмотре машины следует обратить внимание на целостность покраски и наличие коррозии. Специалист напомнил, что «болезнью» рассматриваемой версии Hyundai Solaris являются плохие крепления бамперов, а потому нужно посмотреть на их целостность.

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Однако специалист напоминает, что на длительную эксплуатацию транспортного средства указывают стертые кнопки и состояние рулевого колеса.

По словам знатока, даже при 100 000 км пробега салон должен быть в хорошем состоянии без заметных потертостей кнопок, селектора КПП и руля.