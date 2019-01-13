Эксперты назвали ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года

Сегодня, 14:05

Эксперты выбрали 5 автомобилей 2018 года, которые можно назвать лучшими в своих номинациях.

Самой надежной машиной назвали 7-е поколение Toyota Camry. Японский седан, ценник на который в России стартует с 1 573 тыс. рублей, завоевал доверие критиков долговечными атмосферными двигателями на 180 и 300 л.с., а также жестким прочным кузовом и низкой массой. В премиум-классе конкурентов не оказалось у Mercedes Maybach S600. Представительский седан отличается фантастическим оснащением салона – коврики из овечьей кожи, большие мониторы для задних пассажиров, минибар с бокалами по 4 тыс. евро, а также внушительная функциональность задних кресел, включающая в себя системы подогрева, вентиляции и массажа. Минимальная цена – 12 000 000 рублей.

Среди скоростных автомобилей, допущенных до дорог общего использования, вновь нет конкурентов у Bugatti Chiron. Максимальная отметка спидометра в 420 км/ч, по словам конструкторов, ограничена искусственно – потенциал у спорткара за 184 000 000 рублей куда больше. Самым экологичным авто предсказуемо стала Tesla Model S, которая официально в Россию не поставляется, но есть возможность приобрести её через поставщиков. Мощный электромотор обеспечивает суперкару серьёзный запас хода, а множество систем безопасности и помощи водителю значительно облегчают процесс езды.

Наконец, Volvo XC90 признан самым безопасным автомобилем минувшего года. Именно этот флагманский внедорожник шведского бренда получил высший балл по итогам тестов EuroNCAP.