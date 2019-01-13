«Битьё под видом целого»: Состояние «новой» KIA Rio от дилера возмутило блогера

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Блогер обнаружил у официального дилера KIA Rio в максимальной комплектации. Состояние автомобиля вызвало у эксперта шок.

Подержанный «Рио» проходил по программе Trade-In, потому водитель изначально предполагал, чего ему стоит ждать – по заявлению дилера, авто предполагало несколько крашеных кузовных элементов. Беглый осмотр не дал автомобилисту повода для подозрений, потому он решил провести более внимательный осмотр «нового» «корейца». Поврежденные элементы бросились ему в глаза моментально – «апельсиновая корка» на кузове намекала на то, что тут был нанесён повторный слой краски.

Также у автомобиля меняли заднее стекло, о чём дилер до этого не упоминал. Изначально был заявлен лишь косметический окрас, но по результатам использования толщиномера блогер сделал вывод, что тут стоит «неродная» крышка багажника.

Автомобилист решил не останавливаться на этом и полез глубже: на окрашенном изнутри крыле был обнаружен сварочный шов, а уплотнители выглядели настолько новыми, что эксперт усомнился в том, что они стоят тут с завода. Под штатную запчасть также пытались сделать «шумку», однако подделку оказалось слишком просто обнаружить – толщиномер помог и здесь.

В подкапотном пространстве, на первый взгляд, всё находилось в отличном состоянии, никаких повреждений или протечек, но в итоге выяснилось, что сам капот покрыт несколькими слоями шпаклёвки. За эту KIA Rio официальный дилер планировал получить 500 000 рублей, но водитель, конечно же, не рискнул покупать автомобиль с таким количеством сюрпризов: «Тихий ужас, битьё под видом целого, и это KIA Rio от официального дилера. Сколько можно?!».