Авто без подборщика: На что обращать внимание при покупке Mazda 3 – эксперт

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Как купить отличный автомобиль за 700 000 рублей рассказал специалист.

Эксперт с канала Buddist решил рассказать, как приобрести автомобиль, не пользуясь услугами автоподборщика. Как это сделать и на что обращать внимание при покупке он показал на примере подержанной Mazda 3.

Эксперт заострил внимание на третьей генерации Mazda 3, выпущенной в 2014 году. Прежде всего блогер советует пробить данный автомобиль по базам ГИБДД на предмет угона либо нахождения в розыске. Далее необходимо осмотреть автомобиль на предмет сколов и царапин – на Mazda 3, которую он решил приобрести, оказался немного поврежден передок, а на лакокрасочном покрытии «японца» имеются сколы. На заднем бампере седана видны следы удара. После этого эксперт сверил VIN-номер машины с тем, который указан в документах на автомобиль – на Mazda 3 он совпал. На ветровом стекле заметна трещина, о чем хозяин не сообщил.

Продолжение... Что купить вместо LADA XRAY Cross: Обзором Renault Sandero Stepway поделились в сети Французский кросс-хэтчбек отличается привлекательным дизайном и неплохими силовыми параметрами. Mazda 3 2014 года, выставленная на продажу, не подвергалась покраске, что было установлено при помощи толщиномера.

Под капотом авто разместился 1,6-литровый мотор с производительностью 150 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» и системой переднего привода. Первую «сотню» японский седан набирает за 8,9 секунды при предельной скорости в 210 км/ч. Осмотр двигателя в Mazda 3 показал наличие масляных пятен на агрегате, а включенный мотор работает хорошо и эксперты не обнаружили никаких потеков масла. Электрика в авто вся работает, а масла в коробке и двигателе Mazda 3 менялись вовремя. Все функции авто также работоспособны.

В салоне Mazda 3 также отметили потертости на руле, обивке передней панели и сиденьях, а кнопки и накладки на педали не затерты. Таким образом, за 700 000 рублей можно приобрести вполне достойную Mazda 3, сделал вывод эксперт.