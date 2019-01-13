Что купить вместо LADA XRAY Cross: Обзором Renault Sandero Stepway поделились в сети

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Французский кросс-хэтчбек отличается привлекательным дизайном и неплохими силовыми параметрами.

Блогер с YouTube-канала VsyakoRazno решил подробно ознакомиться с французским вседорожным хэтчбеком Renault Sandero Stepway, который можно купить вместо LADA XRAY Cross. Обзором новинки в комплектации Life City поделились в сети.

Под капотом Renault Sandero Stepway Life City разместился 1,6-литровый мотор с производительностью 113 лошадиных сил, работающий вместе с вариатором CVT X-Tronic и системой переднего привода. Капот машины обладает газовыми упорами и системой шумоизоляции.

Блогеры отметили привлекательность передней части «француза» – пластиковый обвес, противотуманные осветители и решетка радиатора придают некую брутальность внешнему облику машины.

Кросс-хэтчбек обзавелся 16-дюймовыми литыми колесными дисками с двумя цветами, а на крыше имеются черные рейлинги. Багажный отсек довольно внушителен, а также в нем имеются крючок для закрепления грузов и подсветка.

Салон французского вседорожного хэтчбека обладает широким проемом, что обеспечивает удобную посадку. Сиденья в авто имеют подогрев и электрические регулировки, а сами кресла обшиты качественной тканью. Салон вседорожного хэтчбека фактически не отличается от интерьера стандартного исполнения Renault Sandero Stepway Life City.

В перечне функций машины блогер отметил кондиционер, подогрев заднего стекла, мультимедийный центр, круиз-контроль, 12-вольтовую розетку и подстаканники. На передних сиденьях вполне достаточно места для ног и головы. За Renault Sandero Stepway Life City придется выложить от 814 990 рублей.