Поломки, проблемы и больные места: О расходах на ремонт LADA 4x4 подробно рассказал блогер

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Владелец «Нивы» рассказал, во сколько ему обходится её содержание, а также назвал основные проблемы.

Блогер Bogdan Svarog подробно рассказао о расходах на ремонт LADA 4x4. Спустя 2,5 года езды и 23 000 километров пробега с машиной случилось множество поломок. Буквально через неделю после покупки, во время сильного ливня, перестал работать моторчик дворников – замена обошлась в 2,5 тысячи рублей.

Проходит две недели, и появляется ещё одна проблема – перетёрся проводной жгут на дроссельной заслонке. Как оказалось, «АвтоВАЗ» неправильно произвел упаковку данного жгута, что и вызвало такой дефект, за исправление которого водитель отдал ещё 1 800 рублей.

Когда «Нива» была в ремонте, щётки дворников примерзли к стеклу, а «хороший дяденька мастер» сел за руль и включил их, что повлекло за собой полное срезание шлицов и, как следствие, потерю функциональности стеклоочистителей. Самих шлицов для LADA 4x4 автовладелец не нашел, пришлось покупать всю трапецию привода целиком за 800 рублей. На пробеге примерно в 10 000 км начались проблемы с блоком ABS – загоралась ошибка, работа блокировочной системы автоматически прекращалась.

В результате диагностики блогеру нужно было поменять все датчики в автомобиле – 3 200 рублей – но спустя месяц с ними случилось то же самое. В итоге автовладелец купил полностью новый блок электроники, потратив на это дело чуть более 10 000 рублей. Следующая поломка LADA 4x4 была связана со сгоревшим сцеплением – до этого момента внедорожник успел проездить всего лишь год. Замена агрегата вместе с работой обошлась в 10 500 рублей.

Далее взыграло очередное больное место «Нивы» – накрылся задний моторчик дворника. Заменили, заплатили 1 500 рублей, но уже спустя пару месяцев та же участь постигла оба насоса омывателя – повезло, что хоть они оказались дешевыми, 300 рублей. «Это были самые глобальные поломки автомобиля. Вроде бы, ничего существенного, но все равно как-то неправильно, обида ноет в груди!», – подвел итог обзору блогер.