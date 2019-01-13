«Дохлый номер»: Можно ли найти «живые» KIA Rio и Hyundai Solaris за 400 000 рублей – эксперт

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Автоподборщик рассказал всю правду о состоянии подержанных «корейцев» по такой цене.

Эксперт рассказал, можно ли найти «живые» KIA Rio и Hyundai Solaris на вторичном рынке по цене до 400 000 рублей. На рассмотрение он взял «корейцев» от 2012 года выпуска – именно эти машины чаще всего ищут клиенты.

KIA Rio и Hyundai Solaris построены на одной платформе и оснащаются одинаковыми двигателями, поэтому особой разницы в выборе какой-то конкретной модели нет – это на любителя. Эксперт отметил, что приобрести такие авто от 2012 года за столь дешёвую цену в хорошем состоянии довольно сложно – практически «дохлый номер».

Почти все автомобили за 400 000 рублей будут либо битыми, либо со скрученным пробегом. Поэтому подборщик советует остановиться на машине подороже или же рассматривать «корейцев» более ранних годов выпуска. Однако тем, кто всё же решил отыскать авто по привлекательной цене, эксперт посоветовал набраться терпения и дал несколько советов.

Часто покупатели не могут определиться с моторами «корейцев»: 1,4-литровый выдаёт 107 лошадиных сил, а 1,6-литровый – 123 «лошадки». Тем, кто будет преимущественно ездить в городе, эксперт советует брать менее мощный движок, ведь разница в 16 л.с. в городском режиме езды даже не почувствуется. Но тем, кто часто собирается выезжать на трассу, конечно, лучше остановить свой выбор на 123-сильном движке.

Продолжение... Поломки, проблемы и больные места: О расходах на ремонт LADA 4x4 подробно рассказал блогер Владелец «Нивы» рассказал, во сколько ему обходится её содержание, а также назвал основные проблемы. Что касается выбора трансмиссии, подборщик отметил, что как «автомат», так и «механика» KIA Rio и Hyundai Solaris достаточно надёжны и не доставят хлопот своим владельцам.

Также эксперт дал совет относительно типа кузова и цвета автомобиля. Отмечается, что лучше брать хэтчбек, потому что седанов очень много из-под такси. Если же покупатель всё-таки хочет четырёхдверку, не стоит брать в сером цвете по той же причине.