«Колхоз» со всей России и не только: Самые нелепые тюнинг-проекты авто показали в сети

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Способности народных мастеров просто поражают.

В тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте», посвящённом автомобильной «моде», появилась подборка из нескольких самых нелепых тюнинг-проектов со всего мира. «Колхозный» тюнинг машин со всей России и не только повеселил сеть.

Легендарный «Гелик» автовладелец решил максимально «заколхозить», и вместо классического строгого капота установил запчасть от Mercedes W211. Получилось, мягко говоря, не очень.

Даже комментаторы в сети пожалели бедный внедорожник, не заслуживший такой участи: «Гелик жалко!». Знаменитую Toyota Mark 2 экстравагантный водитель превратил в невесть что, оснастив его очень странным передним бампером, который словно сняли с передней части «Крузака».

Достаточно оригинальную, однако всё равно «колхозную» доработку произвел со своим масл-каром другой автолюбитель. В отличие от предыдущих тюнинг-проектов, здесь нет отвратительных элементов кузова – вместо них водитель установил на суперкар уж слишком большие колеса, которые хоть и смотрятся достаточно симпатично, но выглядят очень непропорционально.

Среди российских «автомастеров» выделились несколько машин, отметить можно как минимум три из них. Речь идёт о стареньком «Иже», которого попытались превратить в гоночное авто путем покраски в оранжевый с черными полосками цвет и установив задний спойлер и большой выхлоп – получилось так себе.

Помимо этого, очень необычный вид принял ВАЗ-2110, владелец которого, судя по всему, работает в такси. Но выглядит «десятка» вовсе не как такси – водитель словно решил подготовить её к наступлению постапокалипсиса, оборудовав крышу огромной полоской сигнальных огней. Шильдики BMW, наклеенные тут и там по кузову, видимо должны повышать надежность автомобиля, но из этого вряд-ли получится что-то хорошее.