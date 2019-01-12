Пересел с VW Polo на KIA Rio: Стоит ли менять «немца» на «корейца» рассказал блогер

Сегодня, 17:08

Автолюбитель поделился впечатлениями от смены авто.

Отечественный автолюбитель рассказал о том, как пересел с VW Polo на KIA Rio, работавшую ранее в такси. Водитель убеждён в том, что нет ничего зазорного в покупке подобного автомобиля, ведь случаи, когда машины там просто «разваливаются на ходу» – далеко не так часто встречаются, как об этом любят говорить в интернете.

KIA Rio представлена в модификации с 1,6-литровым двигателем на 123 «лошадки», агрегирующим с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Из недостатков «корейца» аавтовладелец отметил достаточно тесный салон – для задних пассажиров места очень мало, при этом преимуществ перед «Поло», по мнению водителя, у Rio всё-таки больше.

Водительское кресло корейского седана гораздо более удобное и не такое жесткое, благодаря чему, считает блогер, за рулём KIA Rio хочется проводить больше времени. Салон «корейца» дополняет достаточно качественный экран мультимедийной системы, а также наличие двух прикуривателей – примечательно, что Volkswagen Polo данных аксессуаров лишен.

Что касается динамики и управляемости, водитель порекомендовал не стартовать на Rio слишком резко, поскольку это чревато рывками, а также отметил, что экономичность немецкого авто значительно выше, но при этом VW Polo значительно дороже в обслуживании, а запчасти для «Рио» можно купить практически в любом автомагазине за адекватную цену: «Киа Рио бы расход поменьше – и всё отлично будет!». Таким образом, блогер сделал вывод, что менять «немца» на «корейца» стоит.