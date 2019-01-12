«Солярис» по цене «Приоры»: В каком состоянии можно купить Hyundai Solaris за 310 тысяч показали в сети

Сегодня, 15:28

Покупатель остался доволен «жемчужиной вторички».

В сети показали видео с Hyundai Solaris, купленным на вторичном рынке за 310 тысяч. Автомобилист приобрёл седан 2011 года выпуска на смену старой LADA Priora.

Примечательно, что автолюбитель купил «Солярис» по цене «Приоры», при этом у машины был всего один владелец. Среди недостатков седана владелец отметил некоторые дефекты кузова – небольшие вмятины на двери водителя. В остальном состояние Hyundai Solaris он оценил как отличное.

«До этого у меня была Приора. Сравнивать, конечно, тяжело – «кореец» намного лучше», – отметил автомобилист.

Спустя два месяца эксплуатации «Солярис» не доставлял владельцу никаких проблем. Автомобилист остался очень доволен покупкой.

Продолжение... «Машина для бедных»: В сети пожаловались на отвратительную работу печки LADA Granta FL Блогер рассказал о плохой работе печки на LADA Granta FL 2018 года выпуска. В сети его поддержали. Новый Hyundai Solaris продаётся в России по цене от 730 000 рублей.

Седан предлагается с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и 1,4-литровым мотором, отдача которого составляет 99 л.с. В качестве трансмиссии доступны «механика» и «автомат» на 6 передач.