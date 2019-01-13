Чем удивит новый «мерс»: О плюсах и минусах Mercedes A-Class (W177) рассказал блогер

Сегодня, 05:00

Премиальный хэтчбек подкупает отделкой салона и функциональностью, но отталкивает своей стоимостью.

Автоблогер Павел Блюденов решил протестировать новый немецкий хэтчбек Mercedes-Benz A-Class. О плюсах и минусах премиального автомобиля рассказал обзорщик.

Во внешнем облике Mercedes-Benz A-Class блогер отметил пересмотренные фары со светодиодными ДХО, отличающимися превосходным светом. Также эксперт выделил пересмотренную радиаторную решетку, новые бамперы и накладки на глушители. Дизайн новинки отличается привлекательностью, но в тоже время неказистостью.

Салон Mercedes-Benz A-Class обшит дорогой кожей с вставками под дерево и множеством систем подсветок. Блогер отметил сильно перегруженную панель управления – она показывает температуру, включает имитатор скорости и показывает время. Основной экран тоже перегружен функциями, из-за чего управлять ими очень неудобно – система немного «тормозит». В остальном от интерьера Mercedes-Benz A-Class блогер просто в восторге – красивые, отделанные алюминием ручки дверей, передняя панель, обшитая кожей, наличие интерфейсов USB и мягкие кресла в передней части премиум-хэтчбека.

Но задние сиденья в Mercedes-Benz A-Class немного разочаровали эксперта своей жесткостью, а пространства над головой тоже мало, что сказывается на комфорте передвижения пассажиров второго ряда. Багажный отсек в хэтчбеке небольшой, но он предусматривает наличие ниши для инструментов и небольшой щетки.

Подкапотное пространство нового Mercedes Benz A-Class занимает 1,33-литровый мотор, работающий в паре с 7-позиционным «роботом» от Renault-Nissan. Первую «сотню» «мерс» набирает за 8,0 секунд, но при этом в салоне автомобиля слышится гул двигателя, что говорит об отсутствии шумоизоляции моторного отсека. Система стабилизации работает очень грубо – сначала она разгоняется, а потом отключается, из-за чего машина теряет тягу. Все управляющие органы Mercedes-Benz A-Class работают отлично, а сам автомобиль хорошо ведет себя на дороге. Встроенный голосовой ассистент в хэтчбеке позволяет при помощи команд голосом активировать все внедренные опции машины – включить подогревы сидений, климат-контроль и так далее.

Основной проблемой для Mercedes-Benz A-Class новой генерации стала фантастическая цена – за хэтчбек придется отдать от 1 680 000 рублей. Таким образом, блогер прогнозирует низкий уровень востребованности данного хэтчбека.