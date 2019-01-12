«У меня BMW X5 и я его ненавижу!»: О поломках кроссовера рассказал владелец

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У баварского кроссовера может стереться резинка между рулем и сиденьем, а также наблюдаться утечка антифриза.

Автомобилист, являющийся обладателем баварского кроссовера BMW X5, рассказал обо всех неисправностях, с которыми успел столкнуться. Прежде всего он отметил утечку большого количества антифриза, из-за чего подкапотное пространство «баварца» оказалось полностью в «незамерзайке».

Причиной этого стал отстегнувшийся хобот дополнительной помпы мотора – автовладелец никогда в жизни не сталкивался с этой проблемой. Также вышла из строя прокладка между рулем и сиденьем, что повлекло за собой утечку масла – такая прокладка очень часто нуждается в замене у BMW X5.

Автомобилист устранил все неисправности в BMW X5, а именно, застегнул хобот помпы и заменил стершуюся резинку между рулем и сиденьем. После этого он залил антифриз – после устранения неполадок утечки не наблюдалось. После всего этого он проехался на своем BMW X5 – все нормализовалось.

В заключение автовладелец посоветовал не покупать BMW X5. «У меня BMW X5 и я его ненавижу!», – резко высказался он о своей машине.