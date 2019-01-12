Удлиненный пикап SsangYong Rexton Sports будет глобальной моделью

Сегодня, 13:05

В прошлом году на рынке Южной Кореи предложили пикап SsangYong Rexton Sports на базе кроссовера, который оказался на международном рынке летом как Musso. Теперь решили вывести на мировой рынок удлиненное исполнение этой модели под именем Khan.

SsangYong Rexton Sports Khan получил другую решетку радиатора с вертикальными секциями. Габариты пикапа следующие: длина – 5 405 мм, база колес – 3 210 мм, архитектура – 1 610 мм. Также новое исполнение обзавелось подвеской на пружинах сзади, однако также клиент может приобрести исполнение с рессорами.

Пикап SsangYong Rexton Sports Khan оснастили турбодизелем объемом 2,2 литра с отдачей в 181 «лошадь». В качестве трансмиссии предусмотрена коробка-автомат на шесть скоростей, и на выбор покупателя задний или передний привод.

В качестве опции можно заказать блокировку дифференциала. В списке оснащения SsangYong Rexton Sports Khan числится система обогрева всех кресел, камера заднего вида, экстренный тормоз и кондиционер. За базовое исполнение производитель просит 28,38 млн вон или 1 696 000 рублей.