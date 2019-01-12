«Русский» против «немца»: Эксперт сравнил LADA Vesta и Volkswagen Polo

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Несмотря на более дешевую цену, «Веста» превосходит «Поло» по эргономике и качеству материалов.

Блогер с канала MisiukSportTuningCenter вывел на тест-драйв два седана – немецкий Volkswagen Polo и российский LADA Vesta. Эксперт сравнил автомобили в битве «русский» против «немца».

По словам обзорщика, немецкий «Поло» обладает обычной для бюджетных седанов внешним обликом, хорошим и надежным мотором, а также неплохой подвеской, которая по жесткости немного превосходит «Весту». Дверные карты немецкого седана обшиты жестким пластиком, что не совсем удовлетворяет блогера – за деньги, которые необходимо заплатить за «Поло» пластик мог бы быть и помягче.

С места Volkswagen Polo трогается очень бодро, а тормоза у «немца» работают тоже неплохо. Однако среди минусов у Volkswagen Polo было отмечено отсутствие системы подогрева стеклоочистителей и ветрового стекла. Тем не менее, эксперта порадовал механизм обогрева салона, комфортная посадка и информативный руль.

Продолжение... «У меня BMW X5 и я его ненавижу!»: О поломках кроссовера рассказал владелец У баварского кроссовера может стереться резинка между рулем и сиденьем, а также наблюдаться утечка антифриза. В «Весте» эксперт отметил больше пространство между сиденьем и передней панелью и более информативное рулевое колесо.

Также, по сравнению с Polo, в Vesta больше места на задних креслах. Багажный отсек LADA Vesta достаточно внушителен, но по размеру немного уступает багажнику «Поло». Однако в «Весте» багажник обшит мягки материалом, а в «Поло» – прессованным жестким картоном.