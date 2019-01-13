Эксперты назвали ТОП-5 вещей, которые нужны в каждом автомобиле

Сегодня, 07:00

Во время поездок на автомобилей может произойти множество неприятных ситуаций, которые можно было бы избежать, если бы в машине находились нужные предметы. Автоэксперты составили ТОП-5 самых необходимых вещей.

Первой стала аптечка, которая необходима в машине согласно ПДД. Она позволит избежать ухудшения здоровья при ДТП, а также позволит спасти жизнь в других ситуациях. Второе место досталось огнетушителю, который также предусмотрен правилами. Именно он позволит предотвратить сгорание автомобиля за считанные минуты.

Третье место в списке необходимых вещей досталось насосу или компрессору, которые позволят избежать замены колеса, если оно не сильно спускает, и добраться до ближайшего СТО. На четвертом месте оказался набор инструментов, который позволит исправить неполадку на месте и избежать буксировки, однако он обязательно должен включать в себя домкрат.

Замыкает ТОП-5 самых необходимых вещей в машине трос для буксировки. В ситуациях, когда нет возможности вызвать эвакуатор, а также решить проблему на месте помогает буксировочный трос. При этом автоэксперты обратили внимание, что список необходимых вещей можно и нужно дополнять.