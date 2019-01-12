Renault представит трехрядный минивэн Renault RBC в мае 2019 года

Сегодня, 11:43

Представители марки Renault сообщили, что уже в мае этого года стартуют продажи нового трехрядного минивэна RBC. Ранее в сети публиковали шпионские снимки новинки, сделанные во время тестов.

В основу минивэна Renault RBC лег кросс Datsun Cross, при этом семиместная модель получила следующие размеры: длина – 3 995 мм, ширина – 1 670 мм, высота – 1 560 мм, база колес – 2 450 мм.

Кроме того, Renault RBC получит архитектуру Datsun, однако с фирменной внешностью марки: решетка радиатора и форма фар. Согласно ранее предложенным шпионским снимкам модель получит версию повышенной проходимости с пластиковым обвесом и расширителями колесных арок.

Под капот Renault RBC установят «атмосферник» объемом 1,2 литра с отдачей в 78 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена пятиступенчатая «механика» или вариатор. Минивэн будут предлагать исключительно с передним приводом. Стоит отметить, что новинка будет доступна только в Индии.