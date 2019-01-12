«Машина для бедных»: В сети пожаловались на отвратительную работу печки LADA Granta FL

Сегодня, 14:45

Блогер рассказал о плохой работе печки на LADA Granta FL 2018 года выпуска. В сети его поддержали.

По словам «грантовода» Дмитрия Штоденко, в его автомобиле в достаточно сильный мороз, когда температура опустилась до -23 градусов, стала очень плохо греть печка. Температура двигателя, вне зависимости от времени прогрева, достигает максимум 75-80 градусов, при том, что нижний порог нормы составляет не менее 90.

«Очень быстро всё остывает, если температура ниже 20 градусов мороза!», – пожаловался водитель.





Он допускает, что причина может заключаться в некорректной работе термостата, который слишком рано открывается, не давая отопительной системе в достаточной мере прогреть мотор.

Не исключено также, что печка включается не на полную мощность из-за того, что LADA Granta FL водителя представлена в самой дешевой комплектации, в которой даже автоматическая работа климат-контроля не предусмотрена.

Комментаторы в сети поддержали «грантовода» и предложили ему озаботиться заменой термостата, однако нашлись и те, кто крайне негативно отозвался об обогреве машины, «в пух и прах» раскритиковав новую LADA Granta FL: «Отвратительная работа печки, у меня ничуть не лучше!», «Машина для бедных. Со стороны посмотрел на неё – и желание иметь такую не появилось!».