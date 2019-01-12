«Зимние покатушки»: Renault Duster испытали на заснеженном бездорожье

Сегодня, 09:40

Французский кроссовер покорил засыпанную снегом пересеченную местность.

Автоблогер с YouTube-канала Demon Live решил испытать на заснеженном бездорожье свой Renault Duster. «Зимние покатушки» французского кроссовера автолюбитель записал на видео.

Интересно, что на заснеженное бездорожье автолюбитель вывел «Дастер», обладающий дизельным агрегатом. Автомобиль не испытывал никаких проблем при преодолении глубоких сугробов, что говорит о его хороших внедорожных параметрах.

Покорение заснеженного бездорожья давалось Renault Duster легко – этому способствовали довольно мощный дизельный мотор и достаточный уровень дорожного просвета. Блогер отметил, что Renault Duster как всегда на высоте, а дизельный мотор отлично работает.

Под капотом «Дастера», выведенного на заснеженное бездорожье, разместился 1,5-литровый 110-сильный турбодизель, работающий в тандеме с 6-диапазонной МКПП с системами переднего и подключаемого заднего привода. До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 12,5 секунды при «максималке» в 168 км/ч. «Дастер» в России обойдется от 659 000 рублей.