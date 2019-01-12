Заглох прямо на трассе: Владелец опасной LADA Vesta CNG судится с «АвтоВАЗ»

Автомобилист приобрел себе битопливную «Весту» и спустя год эксплуатации столкнулся с серьезными проблемами.
Владелец LADA Vesta CNG на канале «мояVesta CNG» рассказал о том, как однажды прямо во время выполнения обгона по скоростной трассе его автомобиль попросту заглох. Отмечается, что большинство водителей газовой «Весты» жалуются на то, что такие ситуации случаются достаточно часто и он не может понять, почему «АвтоВАЗ», вкладывающий огромные деньги в рекламу, делает себе такую серьёзную антирекламу буквально «на копейках».
При этом автомобиль, о котором идёт речь в конкретной ситуации, глохнет далеко не всегда – для этого нужно несколько условий, например – плюсовая температура. Отогревшись в тепле «Веста» неудачливого водителя может заглохнуть буквально в любой момент.
Обращение к официальным дилерам по гарантии никакой пользы не принесло. По первой жалобе Vesta CNG провела на «ремонте» 43 дня, по второй – ещё месяц. Как выразился сам автовладелец: «Морочили мне голову по факту больше четырех месяцев!».
После того как «вестовод» понял, что чинить его авто никто не собирается, ему не оставалось ничего кроме, как обратиться в суд.
На данный момент судебные приставы обязали «АвтоВАЗ» провести экспертизу машины в МАДИ, однако автовладелец не уверен, что все условия, при которых его «Веста» глохнет, будут соблюдены в полном объеме, ведь по его мнению, отечественный автозавод обладает всеми ресурсами и возможностями, чтобы повлиять на решение экспертов.