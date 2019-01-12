Заглох прямо на трассе: Владелец опасной LADA Vesta CNG судится с «АвтоВАЗ»

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Автомобилист приобрел себе битопливную «Весту» и спустя год эксплуатации столкнулся с серьезными проблемами.

Владелец LADA Vesta CNG на канале «мояVesta CNG» рассказал о том, как однажды прямо во время выполнения обгона по скоростной трассе его автомобиль попросту заглох. Отмечается, что большинство водителей газовой «Весты» жалуются на то, что такие ситуации случаются достаточно часто и он не может понять, почему «АвтоВАЗ», вкладывающий огромные деньги в рекламу, делает себе такую серьёзную антирекламу буквально «на копейках».

При этом автомобиль, о котором идёт речь в конкретной ситуации, глохнет далеко не всегда – для этого нужно несколько условий, например – плюсовая температура. Отогревшись в тепле «Веста» неудачливого водителя может заглохнуть буквально в любой момент.

Обращение к официальным дилерам по гарантии никакой пользы не принесло. По первой жалобе Vesta CNG провела на «ремонте» 43 дня, по второй – ещё месяц. Как выразился сам автовладелец: «Морочили мне голову по факту больше четырех месяцев!».

Продолжение... «Зимние покатушки»: Renault Duster испытали на заснеженном бездорожье Французский кроссовер покорил засыпанную снегом пересеченную местность. После того как «вестовод» понял, что чинить его авто никто не собирается, ему не оставалось ничего кроме, как обратиться в суд.

На данный момент судебные приставы обязали «АвтоВАЗ» провести экспертизу машины в МАДИ, однако автовладелец не уверен, что все условия, при которых его «Веста» глохнет, будут соблюдены в полном объеме, ведь по его мнению, отечественный автозавод обладает всеми ресурсами и возможностями, чтобы повлиять на решение экспертов.