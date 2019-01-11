Накипело: Блогер развенчал мифы о просчетах «АвтоВАЗ» в LADA Vesta

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Среди «вестоводов» оказался автомобилист, которому надоели те, кто «ругает» отечественный бестселлер.

Накануне автор канала «Блог LADA Vesta», у которого накипело по поводу хейтинга в адрес «Весты», решил развенчать мифы о просчетах компании «АвтоВАЗ», которые она якобы допустила при разработке модели. Автовладелец пояснил, что ему надоели гневные высказывания о неудачности «Весты» и новостной контент с таким содержанием.

По словам блогера, очень часто можно услышать негативную критику в адрес «робота» LADA Vesta. По его словам, у этой трансмиссии есть как ненавистники, так и приверженцы, однако хейтеры наотрез отказываются заметить, что РКПП модели претерпела модернизацию и стала гораздо лучше.

Часто можно услышать жалобы на то, что в LADA Vesta стекла царапаются при их подъеме или опускании. По словам блогера, данная проблема была решена компанией «АвтоВАЗ» еще в 2016 году. В начале этого же года производитель искоренил проблему быстро засоряющегося моторного отсека из-за отсутствия резинового уплотнителя. Тем не менее, на календаре уже 2019 год, а хейтеры и СМИ до сих пор рассказывают, что у «Весты» нет резинки под капотом.

Также часто «поливается грязью» мультимедийная система LADA Vesta, которая отказывается работать. По словам блогера, речь идет о единичных случаях, а не о массовом явлении, но СМИ всё «раздули» до глобальной проблемы.