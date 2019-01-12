Ещё раз обновлённую Hyundai Elantra показали в сети

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В сети оказались фото рестайлингового седана Hyundai Elantra для китайского рынка. Автомобиль получил ряд отличий во внешности в сравнении с глобальной версией.

Летом минувшего года состоялась премьера Hyundai Elantra, ориентированного на мировой рынок. Автомобиль уже можно купить в Южной Корее, США и Австралии. В нынешнем году он должен появиться и в России.

Обновлённый седан получил треугольные фары, а вот у китайской версии оптика иной формы. Это можно понять по снимкам, опубликованным на страницах издания Bitauto. Ожидается, что авто для Поднебесной также обзаведётся пересмотренными решёткой радиатора и бамперами.

Как выглядит салон «китайского» Hyundai Elantra пока остаётся загадкой, а вот о силовой гамме уже есть кое-какая информация. Как пишут местные издания, новый бензиновый мотор объёмом 1,5 литра придёт на смену 1,6-литровому атмосферному двигателю.

В тандеме с новым силовым агрегатом будет работать вариатор. При этом в линейке останется 1,4-литровый 140-сильный мотор с турбонаддувом. Продажи рестайлингового Hyundai Elantra в Китае должны начаться летом текущего года.