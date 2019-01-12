В Москве суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в 88 000 рублей

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Московская компания «Октан», предоставляющая услуги автопроката, предлагает в аренду итальянский кроссовер Lamborghini Urus, но за сутки его проката необходимо выложить две зарплаты среднестатистического россиянина.

В автопарк столичной фирмы «Октан» привезли паркетник Lamborghini Urus, который можно будет арендовать, заплатив 88 000 рублей с обеспечительным взносом в 60 000 рублей. Клиенты, у которых имеется клубная карта фирмы, получат возможность взять кроссовер в аренду за 78 000 рублей на 1-2 суток, и за 64 000 рублей за 14-29 суток. Следует напомнить, что согласно информации от Росстат, средняя зарплата обычного российского обывателя достигла отметки в 44 086 рублей.

Цена проката «Уруса» в российской столице включает в себя ТО, сезонная смена резины, подменный автомобиль при неисправностях, страховка от ущерба и угона, а также каждодневный пробег, равный 250 км. За километр пробега больше нормы придется отдать около 30 рублей.

Под капот итальянский премиальный кроссовер Lamborghini Urus получил 8-цилиндровый двигатель объемом 4,0 литра с мощностью 650 лошадиных сил. Он приводится в действие 8-позиционной АКПП. Первую «сотню» паркетник набирает за 3,6 секунды при предельной скорости в 305 км/ч.