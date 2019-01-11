Lexus привезёт в Детройт очень красивый кабриолет Lexus LC

Сегодня, 16:07

Компания Lexus анонсировала премьеру концептуального кабриолета на базе модели LC. Экспериментальную новинку покажут на Детройтском автосалоне в середине текущего месяца.

Все внешние отличия серийного купе Lexus LC от кабриолета сводятся к переделанной задней части и отсутствию крыши. Судя по рендерным изображениям, концепт-кар получит белые кожаные сидения и переднюю панель с чёрными вставками и желтой прострочкой.

Пока неизвестно, планируется ли серийная сборка открытого варианта Lexus LC. Отметим, что под капотом обычного купе нашёл место 477-сильный атмосферный агрегат V8 объёмом 5,0 литров. Помимо этого, продаётся гибридная модификация, которая оснащается 3,5-литровым V6, электромотором и литий-ионными батареями. Суммарная отдача гибридной установки достигает 355 л. с.

В Детройте также пройдёт презентация экстремального трекового купе Lexus RC F с приставкой в названии Track Edition. В отличие от стандартной модели этот автомобиль получил облегченные капот, крышу и антикрыло из карбона. Его аэродинамический обвес будет выполнен в духе гоночного автомобиля RC F GT, участвовавшего в подъёме на Пайкс-Пик в 2015 году.