Volkswagen привез в Россию спецверсию Volkswagen Tiguan All Inclusive

Сегодня, 13:57

В России начались продажи лимитированного Volkswagen Tiguan All Inclusive. Автомобиль доступен с мотором отдачей 125 л.с. с МКПП и с двигателем тягой 150 л.с. с РКПП DSG.

Новинка предлагается только в переднеприводном исполнении. Машина получила обогреваемые лобовое стекло и боковые зеркала. Последние имеют электропривод складывания. Автомобиль оснащен светодиодными фарами.

Салон Volkswagen Tiguan All Inclusive отделан прочной тканью. Спинка переднего пассажирского сидения складывается для удобства перевозки длинномерных грузов. Под передними креслами также имеются «бардачки», а на спинках сидений есть складные столики. Также в машине имеется три USB-розетки, а цветовая палитра ее кузова дополнена «металликом».

Volkswagen Tiguan All Inclusive оснащается центральным замком, «противоугонкой» с датчиком присутствия, камерой обзора на корме с омывателем, информационно-развлекательной установкой с App-Connect и многим другим. В качестве опции для новинки предусмотрен пакет Plus за 35 000 рублей с бесключевым доступом, запуском двигателя с кнопки и багажной дверью с электроприводом.

Стоимость 125-сильного Volkswagen Tiguan All Inclusive составляет 1 499 000 рублей. За 150-сильный кроссовер придется выложить 1 649 000 рублей.