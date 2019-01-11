Плюсы и минусы «чеха»: Откровенно Skoda Rapid рассказали эксперты

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Чешский лифтбек демонстрирует высокий комфорт за приемлемую цену.

Эксперты вывели на тест-драйв «чеха» Skoda Rapid. Все плюсы и минусы данного «бюджетника» обзорщики изложили в блоге. Дебют Skoda Rapid состоялся в 2011 году в рамках автосалона во Франкфурте, а на рынке модель появилась в 2012 году. Выпуск «Рэпида» должен был повысить уровень продаж чешского бренда – у автопроизводителя это прекрасно получилось. Блогеры считают, что экстерьер Skoda Rapid характеризуется четкостью, органичностью и сбалансированностью. Автомобиль снабдили 15-дюймовыми колесными дисками с колпаками. Багажный отсек «Рэпида» составил 550 литров – в багажник можно грузить что угодно и как угодно. Задние сиденья складываются, что позволяет увеличить объем багажного отделения до 1 500 литров.

Минусом салона Skoda Rapid автоэксперты назвали руль, на котором нет ничего того, чтобы сделало бы этот автомобиль более комфортабельным. Преимуществами интерьера, по мнению блогеров, стали передняя панель, экран бортового компьютера, который довольно информативен и приятен для глаз и аудиосистема с множеством кнопок управления, небольшим монитором и удобством переключения. Также в «Рэпиде» довольно много пространства, бардачков и ниш для хранения разных вещей. Еще эксперты выделили удобную регулировку водительского кресла, обеспечивающую максимальный комфорт водителю.

Подкапотное пространство Skoda Rapid занимают 1,6-литровый двигатель с отдачей 90 и 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровый 125-сильный мотор. Они приводятся в действие 7-позиционной роботизированной трансмиссией DSG и 5-ступенчатой МКПП. Первую «сотню» «Рэпид» набирает за 11,6 секунды, а расход топлива лифтбека составит примерно 6-6,5 литров. Ресурс агрегата позволяет «Рэпиду» проездить до пробега в 200 000 км и больше.