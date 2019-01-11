«Жига-EX Tesla»: Уникальный бывший электрокар ВАЗ-2102 показали в сети

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Фургон, который сошел с конвейера ВАЗ с электромотором за 30 лет до появления Tesla, со временем обзавёлся бензиновым двигателем и другой «мордой».

В сети показали уникальный бывший электрокар на базе ВАЗ-2102. Владелец установил на машину бампер от «Волги» с кенгурятником и новые колёсные диски. Любопытно, что «неродной» бампер авто даже вписан в ПТС, что встречается нечасто. В салоне автомобиля установлены кожаные кресла и стоит иная «приборка».

Однако больше всего «Жига-EX Tesla» интересна тем, что прежний хозяин решил установить под капот 1,5-литровый бензиновый двигатель и убрать аккумуляторы. Это решение было принято из-за маленького запаса хода авто и редкости деталей. По словам хозяина, машина едет довольно резво.

Стоит отметить, что электрокары на базе ВАЗ-2102 завод выпустил в 1981 году в количестве 47 экземпляров. Это была экспериментальная партия, большая часть которой отправилась в украинскую СССР.

Вместо задних окон на такие автомобили ставились гофрированные филёнки. На месте задней двери справа располагался люк, обеспечивающий доступ к никель-цинковым тяговым батареям, ёмкость которых составляла 125 А/ч, а масса достигала 380 кг. Они устанавливались на дополнительную алюминиевую раму и питали электромотор мощностью 25 кВт.