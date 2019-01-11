Полный «Логан» свиней: Вместимость Renault Logan проверили с помощью поросят

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Дилеры Renault провели безумный эксперимент с игрушечными свинками.

На YouTube-канале Петровского Автоцентра, крупнейшего дилера Renault в Москве и в Санкт-Петербурге, появился забавный ролик, в котором сотрудники автосалона показали полный «Логан» свиней. Дилеры решили проверить вместимость Renault Logan с помощью мягких игрушек.

Для эксперимента взяли Renault Logan 2006 года выпуска с пробегом 760 000 километров. При этом отмечается, что автомобиль в прекрасном состоянии и всё ещё на ходу.

В честь Нового года свиньи дилеры решили напичкать салон данного Renault Logan игрушечными поросятами. В итоге в «Логан» поместились 1662 игрушки: 1019 Пухлей, 348 Шуриков, 123 Фуксика, 160 Полин и 12 Нэнси.

Renault Logan продаётся в России по цене от 554 000 рублей за базовую комплектацию Access. Топовый вариант модели Style обойдётся россиянам в 812 990 рублей.

Бюджетный седан Renault Logan доступен с мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 82, 102 или 113 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предложены 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат».