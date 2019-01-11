«Как тебе такое, Илон Маск?»: Умельцы показали самодельную электрическую LADA 4x4

Сегодня, 07:47

Стандартную «Ниву» 2002 года выпуска за минимальные средства украинские умельцы превратили в электрокар.

Самодельная электрическая LADA 4x4 получила комплект батарей от Nissan Leaf ёмкостью 24 кВт/ч, расположенных под багажником и на месте бензобака. Под капотом расположился асинхронный электромотор, перемотанный на «Славянку». Автомобиль под названием «Нива ELMOB» оснастили контроллером Curtis на 650А.

Моторный отсек машины от попадания влаги защищают специальные щитки. Помимо этого, мастера убрали коробку передач и подключили систему рекуперации энергии. В салоне они заменили приборную панель, на которой теперь отражаются показатели напряжения батареи и температуры двигателя. Также в авто были установлены датчик тока и планшет с Power Watcher, который может работать как альтернативная панель приборов.

В итоге получилась электрическая LADA 4x4, способная набирать максимальную скорость в 100 км/ч. Внедорожник можно заряжать от бытовой розетки 220 В, полностью запас батареи восстанавливается за шесть часов. На одном заряде машина проезжает около 120-150 км.

Умельцы, которые показали экологически чистую «Ниву», гордятся своим творением, подчёркивая, что автомобиль сохранил свои внедорожные качества.

Подобная LADA 4x4 могла бы пользоваться популярностью, ведь она не хуже других электрокаров: «Как тебе такое, Илон Маск?». Стоимость электро-«Нивы» существенно ниже самой доступной Tesla и составляет 12 500 долларов. Отмечается, что большая

часть выделенных на переделку машины денег ушла на установку зарядной вилки.