В России разрабатывается система снижения количества ДТП

Сегодня, 07:00

Технология позволит оперативно предупреждать водителей об опасности на дорогах.

В России начата разработка системы по обмену информацией между транспортом и элементами дорожной инфраструктуры. С ее помощью водители будут моментально предупреждаться об опасностях.

Известно, что новую систему будут испытывать на федеральных трассах. Уже сейчас есть информация, согласно которой испытания пройдут на автодорогах М-7 «Волга» и М-11 «Москва Санкт-Петербург».

Система разрабатывается для снижения количества ДТП. Кроме того, технология сделает более благоприятными условия для использования беспилотных автомобилей. Также система сможет быстро сообщать водителям о выезжающий на встречную полосу машинах, вышедших на дорогу пешеходов за поворотом, и так далее.

Для сбора информации о дорожной обстановке система будет собирать данные с уже существующий элементов инфраструктуры, таких как камеры, а также новых объектов, вроде придорожного блока Road Side Unit. Также для полноценной работы системы станут обязательными бортовые самописцы на автомобилях. Последнее, в свою очередь, может спровоцировать очередное подорожание транспорта в России, как это уже было, когда в стране стала обязательной система «ЭРА-ГЛОНАСС».