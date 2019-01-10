Bentley Bentayga сделают мощнее Lamborghini Urus

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Британцы разрабатывают для кроссовера Bentley Bentayga модификацию Speed, которая получит силовую установку с повышенной мощностью.

В ближайшем будущем на рынке появится Bentley Bentayga Speed. Напомним, в стандартном виде кроссовер оснащается 608-сильным двигателем W12 с двумя турбинами. Однако «заряженная» версия получит доработки, которые повысят мощность мотора вседорожника до 660 л.с.

Известно, что для повышения производительности силовой установки Bentley Bentayga британцы намерены перенастроить электронный блок управления машины. Кроме того, автомобиль получит улучшенную 8-АКПП.

Напомним, суперкроссовер Lamborghini Urus оснащается дважды турбированной «четверкой» V8 мощностью 650 л.с./850 Нм. До «сотни» машина разгоняется за 3,6 с. Порог скорости авто обозначен на 305 км/ч.