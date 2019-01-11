Volkswagen опубликовал официальный тизер нового Passat

Сегодня, 05:00

Немецкий производитель Volkswagen анонсировал презентацию рестайлингового седана Passat, которая состоится в рамках автосалона в Детройте. Компания подогревает интерес публики и представила официальный тизер модели 2020 года.

Новый Volkswagen Passat на старте продаж предложат в четырех версиях, а позднее клиенты смогут получить и GT. Рестайлинг получит пятиспициевые диски, а о дизайне или других элементах пока говорить сложно.

Специалисты отметили, что Volkswagen Passat обзаведется дисками на 17 и 18 дюймов, только версия GT будет предложена с 19-дюймовыми. Как и ранее модель будут предлагать и в кузове седан и в кузове универсал на той же архитектуре.

Под капотом нового Volkswagen Passat останется прежний двигатель объемом 2,0 литра с отдачей в 174 «лошади». За выпуск модели будет отвечать американское предприятие Чатануге (штат Теннесси). Во время дебюта раскроют подробности о комплектациях.