Что автопроизводители представили в рамках выставки CES-2019

Сегодня, 06:00

Выставка потребительской электроники в Лас-Вегасе CES-2019 подходит к концу, поэтому автоэксперты решили подвести итоги. Специалисты рассказали, что автопроизводители показали в рамках мероприятия.

BMW представило два концепта с автопилотами: кроссовер Vision iNEXT с технологией искусственного интеллекта Shy Tech, которая включает в себя Intelligent Materials, Intelligent Beam и Intelligent Personal Assistant, и мотоцикл R 1200 GS.

Южнокорейский Hyundai представил концепт «шагающего» электрокара Elevate для служб спасения. KIA предложили сразу комплект технологий SEED car, BIRD car и R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving). Первые работают в паре, так как SEED – электрический велосипед с запасом на 100 км, а BIRD – машина-челнок с большим зарядом аккумулятора. Технология R.E.A.D. предполагает настройки салона беспилотников.

Toyota на CES-2019 привезла Platform 3.0 с автопилотом, Lexus P4 с системами помощи водителю Guardian или абсолютным автопилотом Chauffeur, представление об интерьере будущего Boshoku ACES (Active Comfort Engaging Space), а также компактный сити-кар –трансформер Moox.

Volkswagen разработал уникальную станцию заряда электромобилей с названием Power bank. Самой впечатляющей новинкой CES-2019 стал Mercedes-Benz CLA, поскольку это единственный автомобиль показанный в готовом виде, а не концепте.