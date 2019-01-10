«Самые пацанские Приоры»: «Дерзкий тюнинг» LADA Priora показали в сети

Сегодня, 13:13

Легендарная отечественная машина недавно покинула конвейер, но не даст о себе забыть, ведь многие автомобилисты до сих пор используют ее как платформу для воплощения своих идей по модернизации транспорта.

Накануне в одном сообществ в соцсети в «ВКонтакте», посвященном тюнингу отечественных авто, были опубликованы фото модернизированных LADA Priora. Журналисты решили выделить наиярчайшие из них, и первой в списке «Самые пацанские Приоры» оказалась черная машина, сделанная в духе старой Subaru WRX STi. Седан получил пластиковый обвес, воздухозаборник на капоте, спортивные колесные диски и спойлер.

На второе место эксперты поставили красный хэтчбек LADA Priora. Машина получила заниженный клиренс, флоральный черный узор по бокам кузова и черную крышу.

Третье место занял «черно-белый» седан. Кузов авто вдоль разделен на белую и черную половины. Дерзкий тюнинг дополняет большая надпись 2FACE на правой двери и крыле.

Четвертым стал хэтчбек LADA Priora с дверями типа «крыло бабочки». Машина выглядит агрессивно за счет особого обвеса с большими решетчатыми воздухозаборниками на переднем бампере.

Также в пятерку вошел белый седан LADA Priora. У этой машины белые не только кузов, но и маски фар, а также колесные диски и боковые зеркала. Яркости автомобилю добавляет огромная радиаторная решетка.