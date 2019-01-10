В Китае стартовали продажи внедорожника WEY VV7

Сегодня, 19:00

В Китае стартовали продажи новой генерации премиального кросса WEY VV7, который Great Wall предлагает в двух вариантах исполнения. Внедорожник доступен по цене от 169 800 юаней или 1 710 000 рублей.

Помимо классического исполнения VV7с в Китае предложили спортивную версию VV7s. Обе модели оснащены турбодвигателем на 2,0 литра производительностью в 234 л. с. В паре безальтернативные полный привод и семискоростной вариатор. Новое поколение премиального кросса сохранило габариты: длина – 4 749 мм, высота – 1 931 мм, ширина – 1 655 мм, колесная база – 2 950 мм.

WEY VV7 новой генерации получил электропривод КПП, переработанную торпеду, кожаный салон. Список оснащения пополнился предотвращением столкновений, парктрониками, контролем полосы, системой при спуске и подъеме, светодиодными огнями и адаптивным круиз-контролем.

Кроме того, WEY VV7 оснастили 12-дюймовой «мультимедийкой», цифровой панелью приборов и панорамным люком. Классическая версия в Китае доступна по цене от 169 800 юаней, что в переводе составляет 1 710 000 рублей, а спортивная VV7s – 188 800 юаней или 1 910 000 рублей.