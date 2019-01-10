«Турбиной по лошади»: Блогеры сравнили Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5

Сегодня, 11:37

Победит ли турбомотор обычный «атмосферник» решили выяснить блогеры. С этой целью он организовал состязания между Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5 на гоночном треке.

Сравнить было решено «топовые» версии моделей, работающих на бензине. В случае с «немцем» под капотом разместился 2,0-литровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил. В паре с ним «трудится» коробка DSG.

Его противник оснащен 2,5-литровым 194-сильным агрегатом, который сочетается с классическим 6-ступенчатым «автоматом». Согласно паспортным данным, Volkswagen Tiguan ускоряется до «сотни» быстрее – за 7,7 секунды, тогда как Mazda CX-5 на аналогичное «упражнение» нужно 9,0 секунд.

В ходе первого заезда в спортивном режиме быстрее оказался «японец», поскольку он вырвался вперёд сразу на старте. Однако во второй раз «Мазда» получила «турбиной по лошади»: Volkswagen опередил её на целый корпус.

Затем блогеры проверили, как автомобили поведут себя в стандартном режиме с включенным ESP. В плане скорости у Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5 получилась ничья. В целом, по словам обзорщиков, немецкий кроссовер немного быстрее, но его потенциал раскрывается не со старта.

Протестировали машины и на бездорожье, где Tiguan удалось отстоять преимущество благодаря вздёрнутому переднему бамперу и большому углу въезда. Клиренс у кроссоверов примерно одинаковый, но у CX-5 несколько мешается «губа» у основания бампера.