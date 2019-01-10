Mercedes-Benz объявил российские цены на внедорожник GLE

Сегодня, 17:45

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил российские цены на топовое исполнение внедорожника GLE 400 d. Такое исполнение для России предложат в двух комплектациях по цене от 5,9 млн рублей.

Mercedes-Benz GLE 400 d оснащен дизельным мотором на 2,9 литра с отдачей в 330 «лошадей» при моменте силы в 700 Нм, системой полного привода и коробкой-автомат на девять ступеней. Для России предложат две комплектации: Sport и Black Line.

Топовое исполнение Mercedes-Benz GLE 400 d способно всего за 5,8 с. разгоняться до 100 км/ч при максимальной скорости в 240 км/ч. За исполнение Sport дилеры в РФ попросят 5,9 млн рублей. В этом случае клиент получит AMG-пакет, салон из кожи, обогрев руля и передних кресел, комплекс мультимедиа MBUX с навигатором, светодиодные фары, камеру заднего вида, бесключевой доступ в салон и электропривод двери багажника.

Mercedes-Benz GLE 400 d Black Line в России доступен за 6,8 млн рублей. Внедорожник дополнительно получит панорамный люк, матричные фары и систему аудио Burmester. В этот раз производитель исключил дополнительное оснащение, однако новые индивидуальные функции начнут предлагать после локализации сборки внедорожника в Подмосковье.